Esporte Corinthians vence com gol de Jô e mantém Grêmio na zona de rebaixamento O Corinthians chegou a 27 pontos e está em sexto, enquanto o Grêmio não conseguiu deixar o Z4 pela primeira vez e fica em 17ª com 16 pontos

O Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0, gol de Jô, neste sábado (28), na Arena do Grêmio. Foi o terceiro triunfo consecutivo do Alvinegro na competição. O jogo da 18ª rodada do Brasileirão manteve o time paulista na zona de classificação para a próxima Libertadores, e os gaúchos na linha de rebaixamento. Maicon ainda foi expulso no segundo tempo, deixando a equi...