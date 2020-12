Esporte Corinthians vence Avaí/Kindermann e conquista Brasileiro Feminino Equipe paulista derrotou o time catarinense por 4 a 2 na Neo Química Arena e ficou com o título pela segunda vez em sua história

O Corinthians apagou a frustração do ano passado e conquistou o título do Campeonato Brasileiro feminino. Neste domingo (6), a equipe paulista derrotou o Avaí-Kindermann por 4 a 2 na Neo Química Arena e ficou com o título pela segunda vez em sua história. Em 2019, o Corinthians também havia chegado à final, mas acabou derrotado nos pênaltis pela Ferroviária. A part...