Esporte Corinthians vence Athletico no Brasileiro e entra na briga por Libertadores Com gol do jovem Roni, o time paulista venceu o Furacão e ultrapassou os paranaenses na tabela para entrar na faixa de classificação à pré-Libertadores

Na grama sintética da Arena da Baixada, o Corinthians conseguiu superar o Athletico-PR por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado deste domingo (22), o time do técnico Sylvinho subiu para 24 pontos, ultrapassou os paranaenses na tabela e entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores. A equipe sobe provisoriamente cinco posiçõ...