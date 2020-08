Esporte Corinthians usará todo o dinheiro de naming rights pra abater dívida com a Caixa O acordo foi fechado/assinado com a Hypera Farma, empresa do ramo farmacêutico, na última quinta-feira (27)

O Corinthians já sabe o que fazer com o dinheiro que receberá dos naming rights vendidos da Arena Corinthians. O acordo foi fechado/assinado com a Hypera Farma, empresa do ramo farmacêutico, na última quinta-feira (27), como revelou o UOL Esporte. Agora a reportagem apurou que o todo o dinheiro que o clube paulista receber pelos naming rights será destinado para a...