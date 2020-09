Esporte Corinthians usa venda de naming rights em negociação de dívida com a Caixa Além disso, direção do time paulista acredita que o negócio, fechado pelos próximos 20 anos (no valor de R$ 15 milhões anuais), também ajudará nas negociações em curso com o banco

O Corinthians usará os R$ 300 milhões que serão obtidos com a venda dos naming rights da sua arena, anunciada nesta terça-feira (1º), para pagar parte da dívida que possui com a Caixa Econômica Federal referente à construção do estádio. Além disso, acredita que o negócio, fechado pelos próximos 20 anos (no valor de R$ 15 milhões anuais), também ajudará nas negoci...