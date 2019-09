Esporte Corinthians treina com sete baixas e deve contar com volta de Fagner na sexta Os principais reforços para Fabio Carille serão os retornos do lateral-direito Fagner, que estava na seleção brasileira, e do atacante Pedrinho, que defendeu o time sub-23

Mesmo com sete baixas, o técnico Fábio Carille esboçou o time titular do Corinthians na atividade desta quarta-feira. A formação, no entanto, deve ser modificada para o duelo com o Fluminense, domingo, em Brasília, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os principais reforços serão os retornos do lateral-direito Fagner, que estava na seleção ...