Esporte Corinthians treina com retornos de Jô, Cazares e Gustavo Silva O clube paulista começou a preparação para o jogo contra o Coritiba na quarta (25), às 21h30, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileiro

Um dia depois do empate por 0 a 0 na Neo Química Arena com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava. Recuperado de Covid-19, Jô foi uma das novidades na tarde desta segunda-feira (23). Além dele, Cazares e Gustavo Silva retornam de lesões musculares. Os jogadores que estiveram por mais de 45 minutos na partida de dom...