Esporte Corinthians toma gol olímpico no fim e cede empate ao Ceará em Itaquera Time paulista desperdiçou a oportunidade de encostar nos líderes

O Corinthians empatou com o Ceará por 2 a 2, neste sábado, em Itaquera, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro e desperdiçou a oportunidade de encostar nos líderes, permanecendo na terceira colocação. João Lucas (contra) e Vagner Love marcaram para o Corinthians no primeiro tempo. Thiago Galhardo e Leandro Carvalho, com um gol olímpico já nos acréscimos, empataram p...