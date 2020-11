Esporte Corinthians tem 2 expulsos e segura empate com o Grêmio no Brasileiro Time gaúcho usou sua formação principal, mesmo com compromisso pela Libertadores pela frente, e alvinegro paulista teve desfalques por causa da Covid-19

O Corinthians conseguiu segurar um empate sem gols com o Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo desfalcado e com dois jogadores a menos. A partida foi jogada na Neo Química Arena, em Itaquera. Se o time gaúcho, mesmo com duelo pela Libertadores no meio de semana, colocou seus principais jogadores em campo, o Corinthians teve uma escalação desfal...