Corinthians sofre, mas vence time pernambucano na estreia na Copa São Paulo

Maior vencedor da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians estreou na edição 2020 com vitória sobre Retrô-PE, por 2 a 0, no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca. Os paulistas totalizam 10 títulos, sendo o último conquistado em 2017. O resultado deixa o Corinthians na liderança do Grupo 11, ao lado do Fluminense-PI, que na partida pre...