Esporte Corinthians segura o São Paulo no Morumbi e agora decide o título em casa Após o empate por 0 a 0, a decisão será no próximo domingo, em Itaquera

O Corinthians conseguiu segurar o São Paulo no Morumbi diante de quase 60 mil torcedores na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Após o empate por 0 a 0, a decisão será no próximo domingo, em Itaquera. Quem vencer será campeão e se der empate a disputa da taça será nos pênaltis. O desfalque de última hora do volante Liziero mudou um pouco o jeito do ...