Esporte Corinthians sai na frente, mas perde de virada para o Bragantino Invicto no Campeonato Brasileiro, o time de Bragança Paulista chegou aos oito pontos, suficientes para a quarta colocação provisória

Uma bola colocada entre as pernas do goleiro Cássio definiu a vitória por 2 a 1 do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians na noite de quarta-feira (16), na Neo Química Arena. A equipe da casa saiu na frente, mas permitiu o crescimento dos visitantes, que buscaram a virada. Roni abriu o placar no primeiro tempo, em boa jogada de Gustavo Mosquito concluída por Ro...