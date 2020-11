Esporte Corinthians só empata com América-MG e cai na Copa do Brasil Gol decisivo da classificação do Coelho foi de pênalti muito contestado pelos jogadores do alvinegro

Um gol de pênalti muito contestado pelos jogadores do Corinthians decidiu o empate por 1 a 1 da equipe alvinegra com o América-MG, na noite de quarta-feira (4), em Belo Horizonte. O resultado classificou a formação mineira no duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Paulo, o time preto e branco saiu na frente também...