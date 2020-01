Esporte Corinthians renova com Pedrinho e oficializa saídas de Clayson e Junior Urso Pedrinho não se reapresentou com o restante do elenco nesta segunda-feira (6) porque está na seleção brasileira sub-23, que se prepara para o Pré-Olímpico

No mesmo dia em que apresentou o técnico Tiago Nunes, o Corinthians renovou o contrato do meia-atacante Pedrinho. O vínculo do jogador com o clube terminaria em dezembro deste ano e foi estendido até o término de 2023 - o valor da multa rescisória continua em 50 milhões de euros (R$ 227 milhões). Pedrinho não se reapresentou com o restante do elenco nesta segunda-fei...