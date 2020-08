Esporte Corinthians reencontra Palmeiras na final em busca do tetra no Paulista As duas partidas que vão consagrar o campeão da temporada serão disputadas na quarta-feira (5) e no sábado (8)

O Corinthians em busca de um inédito tetracampeonato. O Palmeiras pressionado a dar fim a um jejum de 12 anos sem títulos estaduais. Assim será a decisão do Campeonato Paulista 2020, que teve os seus finalistas definidos neste domingo (2). As duas partidas que vão consagrar o campeão da temporada serão disputadas na quarta-feira (5) e no sábado (8), com o segund...