Esporte Corinthians recusa proposta inicial do Benfica para vender o meia Pedrinho Portugueses ofereceram 20 milhões de euros (R$ 93 milhões) à vista mais os direitos econômicos de Yony González. A confirmação dos valores foram feitas pelo empresário do jogador

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, está em Lisboa para negociar a venda do meia Pedrinho para o Benfica. O jogador tem contrato com o clube alvinegro até 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 227 milhões). O clube português ofereceu 15 milhões de euros (R$ 70 milhões) à vista e a cessão em definitivo do atacante colombiano Yony González, que teria o...