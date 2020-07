Esporte Corinthians recebe 1º Dérbi vazio em vantagem sobre o Palmeiras nas arenas Jogo desta quarta-feira será disputado sem a presença de torcedores no estádio devido à pandemia do novo coronavírus. Será a primeira vez que o clássico não terá público

O Campeonato Paulista será retomado nesta quarta-feira (22) com um dos clássicos mais tradicionais do país. O Corinthians recebe em Itaquera o Palmeiras no primeiro Dérbi da história sem torcida. O jogo será uma chance para o time alviverde diminuir a vantagem que o rival construiu na "era das arenas". O clássico ganhou esse capítulo a partir de 2014, ano em que...