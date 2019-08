Esporte Corinthians precisa vender jogadores, apontam contas do clube no mês de julho Os resultados dos estudos mostram que o déficit no ano já ultrapassa R$ 100 milhões, o que significa o aumento da dívida e a venda de atletas pode ajudar a solucionar ou amenizar o problema

O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) se reuniu na última segunda-feira (25) para analisar as contas do clube no primeiro semestre. Os resultados mostram que o déficit no ano já ultrapassa R$ 100 milhões, o que significa o aumento da dívida. O orçamento anual, que previa um superávit de R$ 650 mil, deve fechar no vermelho, de acordo com fontes ouvidas pelo ...