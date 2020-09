Esporte Corinthians pode ter até 7 desfalques contra o Bahia O Corinthians ocupa a 15ª posição na tabela com nove pontos, mesma pontuação do Botafogo, primeiro na zona da degola

O técnico Dyego Coelho não tem vida fácil no Corinthians. Após estrear contra o Fluminense com derrota e apenas um treino antes do jogo, o treinador agora comando o time contra o Bahia com diversas incertezas em véspera de jogo. O Corinthians pode somar até sete desfalques para o duelo contra os baianos nesta quarta (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena,...