Corinthians perde para o Sport e segue perto da zona de rebaixamento

O Corinthians perdeu para o Sport por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em confronto que abriu a 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi anotado por Iago Maidana. O zagueiro rubro-negro aproveitou cobrança de pênalti aos 36 minutos da etapa inicial, após Everaldo cortar uma bola com o braço na área, Com o resultado...