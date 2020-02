Esporte Corinthians perde para o Guaraní em Assunção e se complica na Libertadores A partida de volta será na próxima quarta-feira, na arena do clube em Itaquera, e o Corinthians precisará vencer por dois gols de diferença

O Corinthians vacilou no início e perdeu para o Guaraní por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, no jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Apesar de ter o controle da bola na maior parte da partida, a equipe de Tiago Nunes sofreu para assustar o goleiro adversário e agora retorna para casa com a pressão de ter que reverter esse r...