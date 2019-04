Esporte Corinthians perde para a Chapecoense e completa quatro jogos sem marcar Atacante Aylon, ex-Goiás, marcou para o time catarinense que venceu por 1 a 0

O Corinthians fez mais uma péssima apresentação, perdeu para a Chapecoense por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Santa Catarina, e completou quatro jogos sem marcar gols. O resultado preocupa para o jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, na próxima semana, e também para a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, domingo, em Itaquera. De olho no clá...