Esporte Corinthians passa sufoco, mas bate Retrô nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Em seu segundo jogo fora de São Paulo devido às restrições de eventos esportivos no estado para frear o avançado da pandemia, o Corinthians passou sufoco para vencer o Retrô-PE nesta sexta (26) e avançar à terceira fase da Copa do Brasil. O time corintiano vencia o duelo, disputado em Saquarema, no Rio de Janeiro, até os 37 minutos da etapa final, quando sofreu o empa...