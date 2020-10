Esporte Corinthians para em Santos desfalcado, empata e chega a 4º jogo sem vencer Com o resultado, o Peixei chegou a 21 pontos e se manteve próximo ao G-4 do torneio nacional. Já o Timão foi a 15 e segue perto da zona do rebaixamento.

Santos e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite desta quarta (7), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Madson e Danilo Avelar, ambos de cabeça. Com o resultado, o Santos chegou a 21 pontos e se manteve próximo ao G-4 do torneio nacional. Já o Corinthians foi a 15 e segue perto da zona do rebaixamento. O Peixe volta...