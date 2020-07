Esporte Corinthians paga um mês de salários atrasados ao elenco A cúpula corintiana alega internamente que nunca temeu que os atletas acionassem a Justiça por rescisão, como acontece com o Santos, por exemplo, pois o atraso foi acordado com os jogadores

O Corinthians pagou nesta segunda-feira (20) os salários atrasados referentes ao mês de maio ao seu elenco, segundo apurou a reportagem. O clube paulista agora pretende quitar os atrasos de junho e também do mês de julho, que ainda não venceu, com o dinheiro da transferência do meia Pedrinho ao Benfica, de Portugal. O primeiro acerto custou ao Corinthians cerca ...