Esporte Corinthians oficializa a contratação do atacante Matheus Davó, ex-Guarani Atacante se destacou na Série B pelo Guarani, e assinou vínculo com o time alvinegro até o final de 2023

O Corinthians tornou oficial neste domingo (12) a contratação do atacante Matheus Davó, de 20 anos. O jogador, que pertencia ao Guarani e se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, assinou contrato com o clube alvinegro com duração até o final da temporada de 2023. O jogador já estava treinando no Corinthians desde a reapresentação do elenco, ...