Esporte Corinthians obtém efeito suspensivo, e Jô está livre para enfrentar Sport Atacante foi punido na última segunda (14) pelo STJD com dois jogos de suspensão. A punição foi enquadrada em "ato hostil" contra o zagueiro Diego Costa, do São Paulo

O Corinthians obteve um efeito suspensivo na tarde desta sexta-feira (18) para o atacante Jô. Dessa forma, o centroavante está livre para enfrentar o Sport na próxima quarta-feira (23), na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jô foi punido na última segunda-feira (14) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspen...