Esporte Corinthians mira até número de cartões para evitar queda no Paulista Time alvinegro, vai encarar o Oeste às 16h deste domingo (26) —mesmo horário em que o Guarani enfrentar o São Paulo—, não depende só de si e terá que torcer pela ajuda direta do rival

Nos cálculos do Corinthians para evitar uma vexatória queda ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, até mesmo a quantidade de cartões vermelhos está em pauta na disputa com o Guarani. O time alvinegro, que vai encarar o Oeste às 16h deste domingo (26) —mesmo horário em que os bugrinos enfrentarão o São Paulo—, não depende só de si e terá que torcer pela a...