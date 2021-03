Esporte Corinthians melhora defesa, mas completa quatro jogos sem marcar gol A comissão técnica do Timão está incomodada, mas foca na reestruturação da equipe após uma temporada repleta de tropeços

O Corinthians tem um problema a ser resolvido no curto prazo: a ineficiência do ataque. O sistema ofensivo do clube passou em branco nos últimos quatro jogos e, no domingo (28), na estreia no Campeonato Paulista, sequer acertou uma finalização em direção ao gol do Red Bull Bragantino. A comissão técnica está incomodada, mas foca na reestruturação da equipe após u...