Corinthians larga na frente do Palmeiras na final do Brasileiro Feminino

A história de Palmeiras e Corinthians, marcada por uma das maiores rivalidades do esporte brasileiro, ganhou mais um capítulo neste domingo (12), agora no futebol feminino. Os clubes protagonizam pela primeira vez a final do Campeonato Brasileiro, e o time alvinegro largou na frente. No jogo de ida da decisão, no Allianz Parque, o Corinthians venceu o rival por 1 ...