Corinthians está próximo de acertar venda de Clayson para o Bahia

O Corinthians está próximo de sacramentar a transferência do atacante Clayson para o Bahia. O jogador de 24 anos deve assinar contrato por três temporadas com o time baiano. "Estamos em fase final de negociação, recebemos uma excelente proposta do Bahia, clube com enorme estrutura. Eles vão inaugurar um belo CT agora no início da temporada. Gostei do projeto apr...