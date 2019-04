Esporte Corinthians envia ofício e avisa que não jogará final se ônibus for apedrejado A medida foi tomada no dia seguinte ao ônibus do Palmeiras ser apedrejado por torcedores do próprio clube antes do duelo pela Copa Libertadores

O Corinthians enviou na manhã desta quinta-feira um ofício para a Federação Paulista de Futebol (FPF), Polícia Militar e ao promotor Paulo Castilho alertando que não entrará em campo na decisão do Estadual caso o ônibus da delegação seja alvejado por torcedores do São Paulo na chegada ao estádio do Morumbi, na capital, antes do primeiro jogo da final, neste domingo, à...