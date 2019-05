Esporte Corinthians encerra preparação na Venezuela e Fábio Carille mantém mistério Jadson e Ramiro são opções para o meio-campo e dão dor de cabeça para o treinador

O Corinthians encerrou nesta quarta-feira (29) a preparação para a partida contra o Deportivo Lara, nesta quinta (30), às 17 horas (de Brasília), na Venezuela, no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Após a atividade, o técnico Fábio Carille conversou com a TV Corinthians e comentou sobre a expectativa para a partida. "Estamos com ótimas condições d...