Esporte Corinthians encara o Grêmio em Itaquera Equipes buscam melhorar campanha na Série A do Campeonato Brasileiro

O Corinthians teve a semana livre para treinar e neste sábado (11), às 19 horas, em Itaquera, encara o Grêmio no início de uma maratona de dez jogos em um mês, que só terminará com a parada para a Copa América. O primeiro duelo da sequência é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual o time alvinegro ainda não acordou e soma até aqui ...