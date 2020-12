Esporte Corinthians empata com Fortaleza e segue no meio da tabela O time alvinegro voltou a demonstrar fragilidade no ataque, mas mantém a instabilidade defensiva, somando três jogos seguidos sem sofrer gols

O Corinthians empatou com o Fortaleza, sem gols, nesta quarta (2), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue no "meio da tabela" da competição. A partida contou com a expulsão de Jô, que acertou um empurrão no rosto de Felipe, defensor dos cearenses, e foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo. Nos descontos, Bruno Melo, do time da casa, foi expulso a...