Esporte Corinthians empata com Bragantino e fica mais perto da zona de rebaixamento Na próxima rodada, o Corinthians joga o clássico contra o Santos, quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians apenas empatou por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado aumenta a crise do Alvinegro, que fica mais perto da zona de rebaixamento. O Timão continua a dois pontos da zona de rebaixamento, mas pode perder mais posições na rodada, já que os...