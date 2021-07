Esporte Corinthians e São Paulo fazem clássico frio e sem gols em Itaquera O clássico na Neo Química Arena, em Itaquera, teve poucas chances de gol e terminou empatado por 0 a 0

Em uma noite com temperatura de 9º C e sensação térmica de 7º C na capital paulista, Corinthians e São Paulo fizeram um duelo também frio nesta quarta-feira (30). O clássico na Neo Química Arena, em Itaquera, teve poucas chances de gol e terminou empatado por 0 a 0. O resultado na zona leste paulistana não foi comemorado por nenhum dos lados, que não fazem um bom...