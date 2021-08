Esporte Corinthians e Roger Guedes fecham acordo e aguardam assinatura do contrato Os advogados do Corinthians e do atacante trocam minutas e devem formalizar o acordo em breve para a assinatura de todos os envolvidos

A diretoria do Corinthians e os representantes do atacante Roger Guedes alinharam as últimas pendências da negociação e definiram o modelo de contrato do atleta com o clube do Parque São Jorge. O jogador é o terceiro reforço do Alvinegro para esta temporada, e o anúncio da contratação deve ser feito nos próximos dias. A informação do acerto foi divulgada pelo portal...