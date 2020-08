Esporte Corinthians e Palmeiras fazem jogo truncado no começo da decisão do Paulistão Final do Paulista começa com poucas oportunidades de gol em Itaquera

Começou sem gols a decisão do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico truncado, na noite de quarta-feira (5), no estádio de Itaquera, com poucas oportunidades de gol, ao fim do qual o placar continuou apontando 0 a 0. O resultado deixou tudo aberto para a segunda partida, marcada para sábado (8), no Allianz Parque. Como ocorreu na zona l...