Esporte Corinthians e Palmeiras empatam em noite de Cássio

Em noite fria em São Paulo e de pouca inspiração ofensiva, o goleiro Cássio, com defesas importantes, garantiu empate por 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo (4), na Arena Corinthians, válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez que as equipes ficaram em igualdade no placar foi em 2015, há 12 partidas. Com o resultado, o time da casa ...