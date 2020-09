Esporte Corinthians e Palmeiras ainda tentam se encontrar um mês depois da final O embate é mais uma chance para os treinadores ganharem fôlego em seus contestados trabalhos com uma apresentação convincente diante do principal adversário

Até o estádio do Corinthians já mudou de nome, mas o futebol do time e o de seu arquirrival Palmeiras são bem parecidos com o que foi apresentado na final do Campeonato Paulista, há um mês. Passados pouco mais de 30 dias de uma decisão criticada pelo baixo nível técnico, Tiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo continuam buscando soluções em suas respectivas equipes. Elas voltar...