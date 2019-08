Esporte Corinthians e Fluminense duelam pela Sul-Americana

Oswaldo de Oliveira só será apresentado no Fluminense na segunda-feira, mas o treinador já acompanhou o treino de quarta-feira e até sugeriu mudanças na equipe, que vai enfrentar o Corinthians, nesta quinta-feira (22), em São Paulo, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. “Ele já ajudou um pouco no treinamento para o jogo da Sul-Americana, já está contri...