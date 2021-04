Esporte Corinthians domina o clássico, vence o Santos e se classifica no Paulista Foi a terceira derrota consecutiva do Santos e a queda no clássico aconteceu dois dias antes do confronto contra o Boca Juniors (ARG), nesta terça (27), pela Libertadores

O Corinthians dominou o clássico, foi melhor e forçou os erros cometidos pelo Santos neste domingo (25), na Vila Belmiro. Com gols de Raul e Lucas Piton, o clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista e garantiu a classificação para as quartas de final. O resultado fez os visitantes dispararem ainda mais na liderança do Grupo A do Estadual. Após 1...