Esporte Corinthians derrota Ferroviária e conquista Libertadores Feminina Timão vence com gols de Crivelari e Vic e levanta a Taça pela segunda vez

Quase um mês após perder o título do Campeonato Brasileiro Feminino para a Ferroviária, o Corinthians levou a melhor na final da Copa Libertadores Feminina contra a equipe de Araraquara, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, capital do Equador. O Timão venceu a Ferroviária por 2 a 0 e pela segunda vez levantou a Taça Libertadores. O jogo teve c...