Corinthians demite Tiago Nunes do cargo de treinador

O Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes no início da noite desta sexta-feira (11). O técnico Dyego Coelho, da equipe sub-20, comandará o time no duelo contra o Fluminense no próximo domingo (13), às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador caiu após os maus resultados, somando eliminação na Pré-Libertadores e ameaça de rebaix...