Esporte Corinthians deixa de repassar valor da venda de Maycon e pode sofrer penhora Empresa detentora de 10% os direitos econômicos do volante na época da venda, cobra do clube paulista mais de R$ 1,2 milhão

Entre as dividas que o Corinthians acumula durante a pandemia do coronavírus está um valor devido pela transferência do volante Maycon ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2018. O clube foi processado na Justiça pela empresa B2F Marketing Esportivo, detentora de 10% dos direitos econômicos do jogador na época da venda. De acordo com o processo, a B2F cobra do clube o ...