Esporte Corinthians conta com falha de seu ex-goleiro e gol de Jô para ir à semi do Paulista A classificação à semifinal não só mantém viva a busca pelo tetracampeonato do clube alvinegro como dá mais tranquilidade ao técnico Tiago Nunes

Uma falha do goleiro Júlio César com apenas 27 segundos de partida foi determinante para o Corinthians vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nesta quinta-feira (30), no Morumbi, e se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista.Revelado nas categorias de base do Parque São Jorge, o jogador, que defende o time do interior há três anos, não conseguiu segurar um chute...