Esporte Corinthians conta com a 'lei do ex' para quebrar jejum contra o Palmeiras O Corinthians não levava a melhor sobre o Palmeiras havia sete jogos. A então última vez fora no dia 22 de julho de 2020, vitória por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista

Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste sábado (25), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, com dois gols do ex-palmeirense Róger Guedes. Gabriel Menino descontou para o time alviverde, que pode ver o Flamengo encostar de vez na tabela se vencer o América-MG neste domingo (26). O time paulista, segundo colocado do Nacional, tem 38 pontos, enquan...