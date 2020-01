Esporte Corinthians confirma a rescisão com volante Ralf e agradece: 'Ídolo da Fiel' Volante tinha contrato até o final deste ano e agora está livre para negociar com outra equipe sem qualquer custo. Segundo o Corinthians, houve "um comum acordo para uma rescisão contratual amigável"

O volante Ralf assinou nesta quarta-feira (22) a rescisão de contrato com o Corinthians. O jogador já havia sido informado que estava fora dos planos do técnico Tiago Nunes para a temporada de 2020. O clube confirmou o encerramento do vínculo e agradeceu ao jogador pelos 437 jogos, 10 gols e oito títulos com a camisa alvinegra. Ralf tinha contrato até o final des...