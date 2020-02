Esporte Corinthians cancela treino e perde um dia de preparação para jogo decisivo Com a expectativa de a cidade estar com menos problemas envolvendo a chuva, o Corinthians voltará aos treinos na tarde de terça, na arena. O jogo na quarta-feira está marcado para começar às 21h30

As fortes chuvas de São Paulo e os alagamentos na cidade atrapalharam a programação do Corinthians. O clube anunciou nesta segunda-feira, 10, que cancelou a atividade do dia, que estava programada para a parte da tarde. O time do técnico Tiago Nunes retoma as atividades apenas na terça-feira (11) à tarde, quando a equipe faz o último e único treino voltado ao compromisso d...